Кубок мира по биатлону в сезоне-2025/26: даты и расписание этапов

Кубок мира по биатлону сезона-2025/26 стартует в Эстерсунде 29 ноября

Кубок мира по биатлону сезона-2025/26 стартует в Эстерсунде 29 ноября и завершится в Хольменколлен 22 марта. «СЭ» публикует расписание турнира.

1-й этап в Эстерсунде (Швеция)

29 ноября — 7 декабря

2-й этап в Хохфильцене (Австрия)

12 декабря — 14 декабря

3-й этап в Анси-Ле Гран-Борнане (Франция)

18 декабря — 21 декабря

4-й этап в Оберхофе (Германия)

8 января — 11 января

5-й этап в Рупольдинге (Германия)

14 января — 18 января

6-й этап в Нове-Место (Чехия)

22 января — 25 января

7-й этап в Контиолахти (Финляндия)

5 марта — 8 марта

8-й этап в Отепя (Эстония)

12 марта — 15 марта

9-й этап в Хольменколлене (Норвегия)

19 марта — 22 марта

Турнир по биатлону на Олимпийских играх пройдет в Антхольце (Италия) с 8 февраля по 22 февраля 2026 года.