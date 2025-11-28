Кубок мира по биатлону в сезоне-2025/26: даты и расписание этапов
Кубок мира по биатлону сезона-2025/26 стартует в Эстерсунде 29 ноября
Кубок мира по биатлону сезона-2025/26 стартует в Эстерсунде 29 ноября и завершится в Хольменколлен 22 марта. «СЭ» публикует расписание турнира.
1-й этап в Эстерсунде (Швеция)
29 ноября — 7 декабря
2-й этап в Хохфильцене (Австрия)
12 декабря — 14 декабря
3-й этап в Анси-Ле Гран-Борнане (Франция)
18 декабря — 21 декабря
4-й этап в Оберхофе (Германия)
8 января — 11 января
5-й этап в Рупольдинге (Германия)
14 января — 18 января
6-й этап в Нове-Место (Чехия)
22 января — 25 января
7-й этап в Контиолахти (Финляндия)
5 марта — 8 марта
8-й этап в Отепя (Эстония)
12 марта — 15 марта
9-й этап в Хольменколлене (Норвегия)
19 марта — 22 марта
Турнир по биатлону на Олимпийских играх пройдет в Антхольце (Италия) с 8 февраля по 22 февраля 2026 года.
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