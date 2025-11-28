Биатлон
Кубок мира
Календарь Общий зачет Новости Статьи Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Уведомления
Главная
Биатлон
Кубок мира

28 ноября 2025, 14:00

Кубок мира по биатлону в сезоне-2025/26: даты и расписание этапов

Кубок мира по биатлону сезона-2025/26 стартует в Эстерсунде 29 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Себастьян Самуэльссон.
Фото Global Look Press

Кубок мира по биатлону сезона-2025/26 стартует в Эстерсунде 29 ноября и завершится в Хольменколлен 22 марта. «СЭ» публикует расписание турнира.

1-й этап в Эстерсунде (Швеция)

29 ноября — 7 декабря

2-й этап в Хохфильцене (Австрия)

12 декабря — 14 декабря

3-й этап в Анси-Ле Гран-Борнане (Франция)

18 декабря — 21 декабря

4-й этап в Оберхофе (Германия)

8 января — 11 января

5-й этап в Рупольдинге (Германия)

14 января — 18 января

6-й этап в Нове-Место (Чехия)

22 января — 25 января

7-й этап в Контиолахти (Финляндия)

5 марта — 8 марта

8-й этап в Отепя (Эстония)

12 марта — 15 марта

9-й этап в Хольменколлене (Норвегия)

19 марта — 22 марта

Турнир по биатлону на Олимпийских играх пройдет в Антхольце (Италия) с 8 февраля по 22 февраля 2026 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Биатлон
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче в Калининграде
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Утренний сбой на станции Кряж нарушил движение поездов в Самарской области
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Два сотрудника МЧС погибли и еще четверо пострадали в ДТП в Грозном
Высоту орбиты МКС скорректировали на 1,6 км перед заменой экипажа
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бене поедет на Кубок мира в Эстерсунд в составе сборной Франции

Сборная Норвегии победила в мужской эстафете на первом этапе Кубка мира
Новости
RSS RSS
Все новости