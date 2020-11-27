Кубок мира, старт сезона: расписание гонок и где смотреть

Стартовый этап Кубка мира по биатлону пройдет 28 и 29 ноября.

Первые гонки биатлонного сезона-2020/21 примет финский Контиолахти. На этапе Кубка мира запланированы по два старта у мужчин и женщин. В субботу, 28 ноября, биатлонисты будут соревноваться в индивидуальной гонке, а на следующий день — в спринте.

Кубок мира. Первый этап. Контиолахти. Расписание гонок (время — московское)

28 ноября, суббота. 13:00. Мужчины. Индивидуальная гонка

28 ноября, суббота. 16:20. Женщины. Индивидуальная гонка

29 ноября, воскресенье. 12:30. Мужчины. Спринт

29 ноября, воскресенье. 15:40. Женщины. Спринт

Сборная России из-за обнаружения коронавируса у членов команды выступит на этапе не в полном составе. При этом удалось избежать полной изоляции спортсменов на карантине после приезда в Контиолахти.

В состав женской команды сборной России входят: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Тамара Воронина.

У мужчин на старт могут выйти: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Семен Сучилов, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко. Антон Бабиков и Евгений Гараничев не выступят на первом этапе из-за карантина.

Трансляции этапов Кубка мира по биатлону-2020/21 запланированы на телеканалах и сайтах «Матч ТВ» и Eurosport.