Сестры Эберг завоевали золото и серебро в индивидуальной гонке на Кубке мира в Контиолахти

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг выиграла индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

27-летняя спортсменка не допустила промахов на огневых рубежах и преодолела дистанцию за 41 минуту 46,4 секунды.

Второе место заняла ее старшая сестра Ханна Эберг (отставание — 41,3 секунды; 1 промах), третьей стала Паулина Батовская-Фиалкова из Словакии (45; 1).

Седьмой этап Кубка мира по биатлону проходит с 5 по 8 марта.

Кубок мира по биатлону-2025/26

7-й этап. Контиолахти, Финляндия

Женщины

Индивидуальная гонка, топ-6

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 41 минута 46,4 секунды (0 промахов)

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 41,3 секунды (1)

3. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) — 45,0 (1)

4. Тереза Воборникова (Чехия) — 47,8 (0)

5. Марлен Фихтнер (Германия) — 1.25,9 (0)

6. Анна Магнуссон (Швеция) — 1.50,4 (1)

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