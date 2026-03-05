Сестры Эберг завоевали золото и серебро в индивидуальной гонке на Кубке мира в Контиолахти
Шведская биатлонистка Эльвира Эберг выиграла индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
27-летняя спортсменка не допустила промахов на огневых рубежах и преодолела дистанцию за 41 минуту 46,4 секунды.
Второе место заняла ее старшая сестра Ханна Эберг (отставание — 41,3 секунды; 1 промах), третьей стала Паулина Батовская-Фиалкова из Словакии (45; 1).
Седьмой этап Кубка мира по биатлону проходит с 5 по 8 марта.
Кубок мира по биатлону-2025/26
7-й этап. Контиолахти, Финляндия
Женщины
Индивидуальная гонка, топ-6
1. Эльвира Эберг (Швеция) — 41 минута 46,4 секунды (0 промахов)
2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 41,3 секунды (1)
3. Паулина Батовская-Фиалкова (Словакия) — 45,0 (1)
4. Тереза Воборникова (Чехия) — 47,8 (0)
5. Марлен Фихтнер (Германия) — 1.25,9 (0)
6. Анна Магнуссон (Швеция) — 1.50,4 (1)