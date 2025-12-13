Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Женская сборная Швеции по биатлону завоевала золотые медали в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Команда в составе Эллы Халварссон, Анны Магнуссон, Эльвиры Оберг и Ханны Оберг воспользовалась 7 дополнительными патронами и преодолела дистанцию за 1 час 6 минут 52,4 секунды.

Серебряными призерами стали норвежские биатлонистки Марте Крокстад Юхансен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Каролине Кноттен и Марен Киркеэйде (отставание — 40,3 секунды; 9 доппатронов). Третье место заняла сборная Германии, которую представляли Анна Вайдель, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт (+51,3 секунды; 8 доппатронов).

Этап Кубка мира в Хохфильцене проходит с 12 по 14 декабря. В воскресенье состоится мужская эстафета.