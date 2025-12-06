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Норвежец Ботн выиграл спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Алина Савинова
Йохан Олав Ботн.
Фото AFP

Норвежский биатлонист Йохан Олав Ботн одержал победу в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и преодолел дистанцию за 22 минуты 26,3 секунды. Ранее Ботн также выиграл индивидуальную гонку в Эстерсунде.

Вторым в спринте стал еще один представитель Норвегии Мартин Ульдаль (+11,1 секунды; 0 промахов), третьим — француз Кантен Фийон Майе (+14,3; 0).

Первый этап Кубка мира по биатлону проходит с 29 ноября по 7 декабря. Российские спортсмены отстранены от международных турниров под эгидой IBU.

Кубок мира по биатлону-2025/26

1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Спринт

Мужчины, топ-6

1. Йохан Олав Ботн (Норвегия) — 22.26,3 (0)

2. Мартин Ульдаль (Норвегия) — 11,1 (0)

3. Кантен Фийон Майе (Франция) — 14,3 (0)

4. Стурла Легрейд (Норвегия) — 25,0 (1)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 25,1 (1)

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — 29,7 (0)

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Йохан Олав Ботн
Кантен Фийон Майе
Мартин Ульдаль
Биатлон
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