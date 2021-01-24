Женская сборная России выиграла эстафету в Антерсельве

Сборная России по биатлону выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Антерсельве. Команду представляли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. На заключительном огневом рубеже Кайшева пришла одновременно с немкой Франциской Пройс. Россиянка отстрелялась точно, Пройс понадобился один дополнительный патрон. Кайшева ушла с рубежа с восьмисекундным преимуществом и смогла его удержать.

Третье место заняла сборная Франции.

Накануне мужская сборная России также попала на пьедестал в эстафете, заняв третье место.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Женщины

Эстафета 4 х 6 км

1. Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 1:07.32,4 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)

2. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениза Херманн, Франциска Пройсс) — отставание 11,0 (0 + 6)

3. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюли Симон) — 21,2 (1 + 9)

4. Италия (Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Микела Каррара, Доротея Вирер) — 40,5 0 + 8)

5. Белоруссия (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола) — 46,5 (0 + 14)

6. Норвегия (Каролин Кноттен, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) — 59,6 (1 + 12)