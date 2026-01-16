Шведка Ханна Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

30-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км за 19 минут 10,7 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место заняла француженка Лу Жанмонно с отставанием в 7,5 секунды, она также не допустила ни одного промаха. На третьем месте расположилась итальянка Лиза Виттоцци (+ 11,7 секуды, ноль промахов).

17 января в Рупольдинге состоится спринт у мужчин. Начало гонки — в 16.30 по московскому времени.