16 января, 17:36

Шведка Ханна Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Сергей Ярошенко
Ханна Эберг.
Фото Global Look Press

Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

30-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км за 19 минут 10,7 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место заняла француженка Лу Жанмонно с отставанием в 7,5 секунды, она также не допустила ни одного промаха. На третьем месте расположилась итальянка Лиза Виттоцци (+ 11,7 секуды, ноль промахов).

17 января в Рупольдинге состоится спринт у мужчин. Начало гонки — в 16.30 по московскому времени.

Лу Жанмонно
Ханна Эберг
Биатлон
Рэпер ST — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Рэпер ST — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» vs «Авангард», «Металлург» vs «Ак Барс», Тамбиев в «Динамо»
«Локомотив» vs «Авангард», «Металлург» vs «Ак Барс», Тамбиев в «Динамо»
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 22 апреля
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 22 апреля
Ковальчук стал президентом «Шанхая». Сенсация в «Динамо»
Ковальчук стал президентом «Шанхая». Сенсация в «Динамо»
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 21 апреля
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 21 апреля
В «Ладе» поменяли генменеджера
В «Ладе» поменяли генменеджера
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
