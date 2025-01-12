Сборная Швеции выиграла смешанную эстафету на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе

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Сборная Швеции стала победителем смешанной эстафеты на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Оберг и Эльвира Оберг с двумя штрафными кругами финишировали за 1 час 4 минуты 24,1 секунды.

Вторыми стали французы Фабьен Клод, Эрик Перро, Жанна Ришар и Лу Жанмонно, отставшие от лидеров на 12,8 секунды.

Бронзовую медаль завоевала сборная Норвегии (Стурла Лагрейд, Тарьей Бе, Ингрид Тандревольд и Марен Киркеэйде).

Кубок мира по биатлону-2024/25

4-й этап. Оберхоф (Германия)

Смешанная эстафета

1. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) — 1:04.24,1 (2 штрафных круга+10 дополнительных патронов)

2. Франция (Фабьен Клод, Эрик Перро, Жанна Ришар, Лу Жанмонно) — +12,8 (1+7)

3. Норвегия (Стурла Лагрейд, Тарьей Бе, Ингрид Тандревольд, Марен Киркеэйде) — +1.14,4 (1+9)