Норвежские биатлонисты победили в смешанной эстафете на этапе Кубка мира

Сборная Норвегии по биатлону победила в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Норвежская команда в составе Каролин Кноттен, Ингрид Тандревольд, Йоханнеса Дале-Шевдала и Вебьорна Серума прошла дистанцию за 1 час 9 минут 59,6 секунды, допустив 10 промахов.

Второе место заняли французы Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Эрик Перро и Эмильен Жаклен, отстав от победителей на 0,8 секунды при 7 промахах. Третье место у шведов Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Йеспер Нелин и Мартин Понсилуома (+21,5 секунды при 7 промахах).

Этап в Финляндии завершился 8 декабря. Со всеми результатами этапа можно ознакомиться по ссылке.