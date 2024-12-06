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Сегодня, 21:04

Жаклен выиграл спринт на этапе Кубке мира в Контиолахти

Ана Горшкова
Корреспондент
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен стал победителем спринта на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

29-летний спортсмен показал результат 23 минуты 3,1 секунды, не допустив промахов.

Второе место в гонке занял швед Себастьян Самуэльссон (+18,9 секунды, 1 промах), третье — немец Филипп Наврат (+25,1, 0).

Этап в Контиолахти завершится 8 декабря. 7 декабря пройдет женская спринтерская гонка, а 8 декабря состоятся масс-старты.

Кубок мира. 1-й этап в Контиолахти (Финляндия)

Мужчины. Спринт

1. Эмильен Жаклен (Франция) — 23 минуты 03,1 секунды(0 промахов)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) +18,9 (1)

3. Филипп Наврат (Германия) +25,1 (0)

4. Кэмпбелл Райт (США) +29,1 (0)

5. Йоханнес Бе (Норвегия) +51,0 (2)

Биатлон
Себастьян Самуэльссон
Филипп Наврат
Эмильен Жаклен
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