Тарьей Бе выиграл спринт на шестом этапе Кубка мира
Норвежский биатлонист Тарьей Бе стал победителем спринта на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.
36-летний спортсмен без промахов преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 51,0 секунды.
Вторым стал еще один норвежец — Стурла Легрейд, отставший от лидера на 0,4 секунды. Тройку призеров замкнул итальянец Томмазо Джакомель (+2,4).
Кубок мира по биатлону-2024/25
6-й этап. Антхольц
Мужчины. Спринт.
1. Тарьей Бе (Норвегия) — 23.51,0 (0 промахов)
2. Стурла Легрейд (Норвегия) — +0,4 (1)
3. Томмазо Джакомель (Италия) — +2,4 (2)
4. Мартин Ульдал (Норвегия) — +20,5 (1)
5. Дмитрий Пидручный (Украина) — +22,0 (1)
6. Яков Фак (Словения) — +26,8 (0)
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