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Сегодня, 18:00

Тарьей Бе выиграл спринт на шестом этапе Кубка мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежский биатлонист Тарьей Бе стал победителем спринта на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.

36-летний спортсмен без промахов преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 51,0 секунды.

Вторым стал еще один норвежец — Стурла Легрейд, отставший от лидера на 0,4 секунды. Тройку призеров замкнул итальянец Томмазо Джакомель (+2,4).

Кубок мира по биатлону-2024/25

6-й этап. Антхольц

Мужчины. Спринт.

1. Тарьей Бе (Норвегия) — 23.51,0 (0 промахов)

2. Стурла Легрейд (Норвегия) — +0,4 (1)

3. Томмазо Джакомель (Италия) — +2,4 (2)

4. Мартин Ульдал (Норвегия) — +20,5 (1)

5. Дмитрий Пидручный (Украина) — +22,0 (1)

6. Яков Фак (Словения) — +26,8 (0)

Биатлон
Тарьей Бе
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