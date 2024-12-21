Пройс выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка мира

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс одержала победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Ле Гран-Борнан (Франция).

Пройс преодолела дистанцию в 10 км за 29 минут 09,9 секунды и допустила 1 промах на четырех огневых рубежах.

Второе место в гонке заняла француженка Жюли Симон (+27,3; 2 промаха), третье — немка Ванесса Фойгт (+44,3; 0).

22 декабря на Кубке мира пройдут масс-старты. Женская гонка начнется в 16.45 по московскому времени.