Кубок мира по биатлону: расписание и где смотреть гонки этапа в Оберхофе
Четвертый этап Кубка мира-2024/25 по биатлону пройдет с 9 по 12 января в немецком Оберхофе. Соревнования откроет женский спринт на 7,5 км в четверг, 9 января.
Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе-2024/25
9 января, четверг
16.20. Женщины. 7,5 км, спринт
10 января, пятница
16.20. Мужчины. 10 км, спринт
11 января, суббота
14.30. Женщины. 10 км, гонка преследования
16.45. Мужчины. 12,5 км, гонка преследования
12 января, воскресенье
14.20. Одиночная смешанная эстафета
16.30. Смешанная эстафета
Время — московское.
Трансляции гонок в России доступны на онлайн-платформах «Okko Спорт» и Eurovision Sport (оба варианта — при наличии подписки).
Российские биатлонисты не допущены до международных стартов сезона-2024/25. Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе решение 2022 года об отстранении россиян после конгресса в сентябре 2024 года.