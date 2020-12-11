Дале поднялся на пятое место в зачете Кубка мира после победы в спринте

Норвежец Йоханнес Дале поднялся на пятое место в зачете Кубка мира. На этапе в Хохфильцене он одержал победу в спринте.

В зачете спринта Дале поднялся на вторую строчку.

Лидирует в общем зачете и зачете спринта соотечественник Дале Йоханнес Бе, который в сегодняшней гонке стал четвертым.

Среди россиян самое высокое место занимает Александр Логинов, поднявшийся с 21-й строчки на 19-ю.

Кубок мира

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 253 (+43)

2 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 215 (+40)

3 (8). Кантен Фийон Майе (Франция) — 177 (+54)

4 (4). Штурла Легрейд (Норвегия) — 177 (+32)

5 (10). Йоханнес Дале (Норвегия) — 174 (+60)

6 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 174 (+30)...

19 (21). Александр Логинов (Россия) — 105 (+21)...

24 (23). Матвей Елисеев (Россия) — 72 (+9)...

27 (32). Эдуард Латыпов (Россия) — 61 (+20)...

49 (-). Евгений Гараничев (Россия) — 12 (+12)...

57 (53). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

58 (54). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)

Спринт (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 151 (+43)

2 (8). Йоханнес Дале (Норвегия) — 124 (+60)

3 (6). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 117 (+40)

4 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 116 (+30)

5 (4). Мартин Понсилуома (Швеция) — 106 (+26)

6 (7). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 105 (+36)...

19 (20). Александр Логинов (Россия) — 57 (+21)...

24 (23). Матвей Елисеев (Россия) — 44 (+9)

25 (30). Эдуард Латыпов (Россия) — 41 (+20)...

47 (-). Евгений Гараничев (Россия) — 12 (+12)...

51 (45). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 2181 (+439)

2 (2). Германия — 1937 (+389)

3 (3). Швеция — 1900 (+388)

4 (4). Франция — 1874 (+440)

5 (5). Россия — 1720 (+353)

6 (7). Австрия — 1661 (+376)