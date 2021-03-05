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Кубок мира по биатлону: где смотреть мужскую эстафету в Нове-Место

15:15
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP

В пятницу на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место состоится мужская эстафета.

4 марта СБР назваа состав на гонку. Россию представят Карим Халили, Матвей Елиссев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Мужская эстафета начнется в 17.20 (мск).

Ранее 4 марта женская сборная России финишировала восьмой в данном виде программы.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Онлайн-трансляция мужской эстафеты в Нове-Место на сайте «СЭ»

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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