Кубок мира по биатлону: где смотреть мужскую эстафету в Нове-Место
15:15
В пятницу на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место состоится мужская эстафета.
4 марта СБР назваа состав на гонку. Россию представят Карим Халили, Матвей Елиссев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Мужская эстафета начнется в 17.20 (мск).
Ранее 4 марта женская сборная России финишировала восьмой в данном виде программы.
Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».
Онлайн-трансляция мужской эстафеты в Нове-Место на сайте «СЭ»
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