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Кубке мира по биатлону, мужской спринт: где смотреть и во сколько начало

15:40
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP

Сегодня, 6 марта, в чешском Новые Место состоится мужской спринт на 10 км в рамках Кубка мира по биатлону. Начало — в 17.40 (мск).

Сборную России на этом старте представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Кирилл Стрельцов.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на Матч ТВ.

Онлайн-трансляция мужского спринта на сайте «СЭ»

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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