Кубке мира по биатлону, мужской спринт: где смотреть и во сколько начало
15:40
Сегодня, 6 марта, в чешском Новые Место состоится мужской спринт на 10 км в рамках Кубка мира по биатлону. Начало — в 17.40 (мск).
Сборную России на этом старте представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Кирилл Стрельцов.
Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на Матч ТВ.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...