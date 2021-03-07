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КМ по биатлону, мужская гонка преследования: где смотреть и во сколько начало

16:05
Евгений Гараничев. Фото AFP
Евгений Гараничев. Фото AFP

Сегодня, 7 марта, в чешском Нове Место состоится мужская гонка преследования в рамках Кубка мира по биатлону. Начало — в 18.00 (мск).

Сборную России на этом старте представят Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале Матч ТВ.

Онлайн-трансляция мужской гонки преследования на сайте «СЭ»

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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