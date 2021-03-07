КМ по биатлону, мужская гонка преследования: где смотреть и во сколько начало
16:05
Сегодня, 7 марта, в чешском Нове Место состоится мужская гонка преследования в рамках Кубка мира по биатлону. Начало — в 18.00 (мск).
Сборную России на этом старте представят Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев.
Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале Матч ТВ.
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