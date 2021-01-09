Норвежец Штурла Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Второе и третье место достались еще двум представителям Норвегии — Йоханнесу Дале и Тарье Бе.

Победитель вчерашнего спринта Йоханнес Бе провалил стрельбу и с семью промахами стал только восьмым.

Россияне вновь не попали в топ-10. Лучшим стал Матвей Елисеев, занявший 16-е место. Следом за ним фининшировал Александр Логинов.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

5-й этап

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Штурла Легрейд (Норвегия) — 36.01,8 (2 шт. круга)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 15,6 (2)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — 25,4 (3)

4. Фабьен Клод (Франция) — 30,7 (2)

5. Лукас Хофер (Италия) — 36,4 (4)

6. Яков Фак (Словения) — 41,2 (1)...

8. Йоханнес Бе (Норвегия) — 46,1 (7)...

16. Матвей Елисеев (Россия) — 1.18,7 (3)

17. Александр Логинов (Россия) — 1.20,3 (2)...

22. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.56,8 (5)...

51. Кирилл Стрельцов (Россия) — 4.43,7 (5)...

54. Евгений Гараничев (Россия) — 5.08,0 (5)