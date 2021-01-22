Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце
16:31
Россиянин Александр Логинов стал победителем мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве.
Он продемонстрировал идеальную работу на огневом рубеже, не допустив ни одного промаха.
Российский биатлонист сломал палку после четвертого рубежа. Уходя со стрельбища, россиянин некоторое время бежал с одной палкой, после чего тренеры передали ему недостающий инвентарь.
Биатлон
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальная гонка 20 км
1. Александр Логинов (Россия) — 48.41,8 (0 промахов)
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