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Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольце

16:31
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP
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Россиянин Александр Логинов стал победителем мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве.

Он продемонстрировал идеальную работу на огневом рубеже, не допустив ни одного промаха.

Российский биатлонист сломал палку после четвертого рубежа. Уходя со стрельбища, россиянин некоторое время бежал с одной палкой, после чего тренеры передали ему недостающий инвентарь.

Биатлон

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка 20 км

1. Александр Логинов (Россия) — 48.41,8 (0 промахов)

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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