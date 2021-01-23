Сборная Франции выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Антерсельве. Второй стала Норвегия, третьей — Россия.

Сборная России бежала эстафету в составе Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова. Последний на финише обошел немца Бенедикта Долля на 4 секунды.

Бежавший третий этап Александр Логинов пришел к своей второй стрельбе лидером, но допустил четыре промаха и ушел на штрафной круг. Эстафету он передал Латыпову на третьем месте. Сам Латыпов перед последней стрельбой занимал третье место, после нее опустился на четвертое, но смог обогнать Долля на заключительном отрезке.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета 4 х 7,5 км

1. Франция (Антонен Гигонна, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье, Эмильян Жаклен) — 1:14.25,8 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)

2. Норвегия (Штурла Легрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — отставание 0,8 (1 + 9)

3. Россия (Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 50,8 (1 + 7)

4. Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 54,4 (0 + 6)

5. Италия (Дидье Бьона, Томмазо Джакомель, Томас Бормолини, Доминик Виндиш) — 1.55,1 (0 + 7)

6. Австрия (Давид Комац, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Юлиан Эберхард) — 2.19,0 (0 + 10)