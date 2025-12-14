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14 декабря 2025, 17:18

Виттоцци выиграла женскую гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Магнуссон стала второй

Лиза Виттоцци.
Фото Global Look Press

Итальянка Лиза Виттоцци выиграла женскую гонку преследования на втором этапе Кубка мира-2025/26 в Хохфильцене.

Спортсменка, стартовавшая с 14-й позиции, прошла дистанцию в 10 км за 28 минут и 31,5 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла лидер общего зачета шведка Анна Магнуссон (отставание +11,4 секунды; 1 промах), на третьей строчке — норвежка Марен Киркейде (+39,5; 3).

Победительница спринта Лу Жанмонно из Франции стала седьмой, допустив 3 промаха и уступив Виттоцци 51,5 секунды.

Женская гонка преследования стала последней в программе второго этапа Кубка мира-2025/26. Следующий этап пройдет в Анси (Франция) с 18 по 21 декабря.

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Лиза Виттоцци
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