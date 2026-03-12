Легрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Отепя, Жаклен стал вторым, Перро — 11-й

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд выиграл спринт на 8-м этапе Кубка мира-2025/26 в Отепя (Эстония).

Спортсмен прошел дистанцию в 10 км за 23 минуты и 28,5 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место занял француз Эмильен Жаклен (отставание — +10,7 секунды), на третьей строчке — немец Филипп Наврат (+17,8). Оба биатлониста также прошли два огневых рубежа без промахов.

Лидер общего зачета Кубка мира француз Эрик Перро показал 11-е время (+1.00,4; 2 промаха). Теперь у него 1029 очков — спортсмен может досрочно выиграть Большой хрустальный глобус, если оторвется от пропускающего этап в Отепя Томмазо Джакомеля на 270 очков. После спринта отрыв Перро составляет 232 очка.

Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира в Отепя состоится в субботу, 14 марта и начнется в 15.30 (мск).