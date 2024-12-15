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Сегодня, 14:59

Женская сборная Германии одержала победу в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону

Алина Савинова
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Женская сборная Германии победила в эстафете 4x6 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Немки с четырьмя промахами преодолели дистанцию за 1 час 16 минут 13,6 секунды.

Серебряными призерами стали француженки (+1 минута 05,7 секунды), которые воспользовались 13 дополнительными патронами и зашли на штрафной круг. На третьем месте расположились шведские спортсменки (+1.31,8; 1+6).

Кубок мира по биатлону-2024/25

2-й этап. Хохфильцен (Австрия)

Эстафета. Женщины

1. Германия (Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиан, Франциска Пройс) — 1:16.13,7 (0+4)

2. Франция (Жюлия Симон, Жюстин Брезаз-Буше, Софи Шово, Лу Жанмонно) — 1.05,7 (1+13)

3. Швеция (Анна Магнуссон, Анна-Карин Хейденберг, Элла Халварссон, Эльвира Оберг) — 1.31,8 (1+6)

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