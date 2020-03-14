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Кубок мира по биатлону: видеотрансляция мужской гонки преследования

10:15
Мартен Фуркад. Фото Reuters
Мартен Фуркад. Фото Reuters

Сегодня, 14 марта в Контиолахти состоится мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Из-за ситуации с коронавирусом гонка пройдет без зрителей. Начало — в 15.45 (мск).

Сборную России на этом старте представят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Эта гонка станет последней для француза Мартена Фуркада, который принял решение завершить карьеру в 31 год.

«СЭ» проведет трансляцию этой гонки

Видеотрансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Кубок мира по биатлону

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