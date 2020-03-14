Кубок мира по биатлону: видеотрансляция мужской гонки преследования
10:15
Сегодня, 14 марта в Контиолахти состоится мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Из-за ситуации с коронавирусом гонка пройдет без зрителей. Начало — в 15.45 (мск).
Сборную России на этом старте представят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
Эта гонка станет последней для француза Мартена Фуркада, который принял решение завершить карьеру в 31 год.
«СЭ» проведет трансляцию этой гонки
Видеотрансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону