Кубок мира по биатлону: видеотрансляция мужской гонки преследования

Сегодня, 14 марта в Контиолахти состоится мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Из-за ситуации с коронавирусом гонка пройдет без зрителей. Начало — в 15.45 (мск).

Сборную России на этом старте представят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Эта гонка станет последней для француза Мартена Фуркада, который принял решение завершить карьеру в 31 год.

«СЭ» проведет трансляцию этой гонки

Видеотрансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону