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Кубок мира по биатлону в Нове Место: видеотрансляция мужского спринта

14:30
Александр Логинов. Фото Андрей Аносов, СБР.
Александр Логинов. Фото Андрей Аносов, СБР.
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Сегодня, 6 марта в Нове Место (Чехия) состоится мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону. Из-за ситуации с коронавирусом гонка пройдет без зрителей.

Под четвертым стартовым номером выступит россиянин Александр Логинов. Девятым уйдет на трассу его соотечественник Матвей Елисеев. Также в гонке выступят Евгений Гараничев (19-й стартовый номер), Никита Поршнев (48) и Эдуард Латыпов (65). Всего на старт выйдут 109 спортсменов.

«СЭ» проведет трансляцию этой гонки.

Видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место.

Кубок мира по биатлону

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