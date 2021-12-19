Кристина Резцова выиграла бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси
15:21
Россиянка Кристина Резцова выиграла бронзовую медаль в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси. Золото — в активе шведки Эльвиры Эберг, серебро — у француженки Жюли Симон.
Ульяна Нигматуллина стала седьмой, Светлана Миронова — 18-я, Ирина Казакевич — 29-я.
Анси (Франция)
Кубок мира
Женщины
Масс-старт
12,5 км
1. Эльвира Эберг (Швеция) — 35.21,7 (2 промаха)
2. Жюли Симон (Франция) — отставание 10,7 (2)
3. Кристина Резцова (Россия) — 12,1 (2)
4. Доротея Вирер (Италия) — 13,3 (1)
5. Йессика Ислова (Чехия) — 13,9 (0)
6. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 19,3 (2)
7. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 28,2 (1)
...18. Светлана Миронова (Россия) — 1.45,1 (3)
...29. Ирина Казакевич (Россия) — 4.21,9 (7)
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