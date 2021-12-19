Кристина Резцова выиграла бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси

Россиянка Кристина Резцова выиграла бронзовую медаль в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси. Золото — в активе шведки Эльвиры Эберг, серебро — у француженки Жюли Симон.

Ульяна Нигматуллина стала седьмой, Светлана Миронова — 18-я, Ирина Казакевич — 29-я.

Анси (Франция)

Кубок мира

Женщины

Масс-старт

12,5 км

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 35.21,7 (2 промаха)

2. Жюли Симон (Франция) — отставание 10,7 (2)

3. Кристина Резцова (Россия) — 12,1 (2)

4. Доротея Вирер (Италия) — 13,3 (1)

5. Йессика Ислова (Чехия) — 13,9 (0)

6. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 19,3 (2)

7. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 28,2 (1)

...18. Светлана Миронова (Россия) — 1.45,1 (3)

...29. Ирина Казакевич (Россия) — 4.21,9 (7)