Кристина Резцова: «Это личная медаль. Я готова плакать, очень счастлива»

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась эмоциями после третьего места в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Анси.

«Это личная медаль. Я готова плакать, очень счастлива. Сейчас карьера разделилась на «до» и «после». Самое классное — ощущение, что я могу бороться в каждой гонке. Каково было бежать первый масс-старт? Думала, будет тяжелее, все будут толкаться, пинаться, но прошли ровно и без падений. В конце я боролась с француженкой буквально до последнего спуска. Не знаю, почему я отстала, хотя до конца работала ногами. Может быть, чуть-чуть подустала.

На последнем рубеже подумала о том, чтобы не начать гнаться за девчонками. Неважно какое место, нужно было отработать самой с собой. Затянула третий выстрел, потому что испугалась, решила перестраховаться, в итоге промахнулась. Когда уходила со стрельбы, видела, что все пошли на круги. Понимала, что выйду вместе с ними и придется бороться. К счастью, у меня еще оставались силы.

До последнего боялась, что иду не третьей, а кто-то еще есть перед Эберг. На последнем спуске понимала, что там много девочек сзади и надо убежать как можно скорее, чтобы не было вариантов на финише», — приводит слова Резцовой matchtv.ru..

25-летняя россиянка впервые в карьере стала призером этапа Кубка мира в личной гонке.