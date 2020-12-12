Клод сместил Самуэльссона с первого места в зачете гонки преследования
Француз Фабьен Клод возглавил зачет гонки преследования по итогам этапа в Хохфильцене. Победу в гонке одержал его соотечественник Кантен Фийон Майе.
В общем зачете лидирует Йоханнес Бе из Норвегии.
Общий зачет (м)
1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 296 (+43)
2 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 246 (+31)
3 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) — 237 (+60)
4 (6). Йоханнес Дале (Норвегия) — 222 (+48)
5 (4). Штурла Легрейд (Норвегия) — 215 (+38)
6 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 210 (+36)
19 (18). Александр Логинов (Россия) — 125 (+20)
23 (24). Матвей Елисеев (Россия) — 94 (+22)
27 (28). Эдуард Латыпов (Россия) — 78 (+17)
41 (50). Евгений Гараничев (Россия) — 39 (+27)
56 (-). Антон Бабиков (Россия) — 10 (+10)
58 (56). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)
61 (58). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)
Гонка преследования (м)
1 (2). Фабьен Клод (Франция) — 94 (+40)
2 (10). Кантен Фийон Майе (Франция) — 91 (+60)
3 (1). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 91 (+31)
4 (3). Йоханнес Бе (Норвегия) — 91 (+43)
5 (8). Эмильян Жаклен (Франция) — 88 (+54)
6 (4). Штурла Легрейд (Норвегия) — 81 (+38)
17 (21). Эдуард Латыпов (Россия) — 37 (+17)
18 (24). Александр Логинов (Россия) — 37 (+20)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю