Клод сместил Самуэльссона с первого места в зачете гонки преследования

Француз Фабьен Клод возглавил зачет гонки преследования по итогам этапа в Хохфильцене. Победу в гонке одержал его соотечественник Кантен Фийон Майе.

В общем зачете лидирует Йоханнес Бе из Норвегии.

Общий зачет (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 296 (+43)

2 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 246 (+31)

3 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) — 237 (+60)

4 (6). Йоханнес Дале (Норвегия) — 222 (+48)

5 (4). Штурла Легрейд (Норвегия) — 215 (+38)

6 (5). Тарьей Бе (Норвегия) — 210 (+36)

19 (18). Александр Логинов (Россия) — 125 (+20)

23 (24). Матвей Елисеев (Россия) — 94 (+22)

27 (28). Эдуард Латыпов (Россия) — 78 (+17)

41 (50). Евгений Гараничев (Россия) — 39 (+27)

56 (-). Антон Бабиков (Россия) — 10 (+10)

58 (56). Семен Сучилов (Россия) — 5 (0)

61 (58). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)

Гонка преследования (м)

1 (2). Фабьен Клод (Франция) — 94 (+40)

2 (10). Кантен Фийон Майе (Франция) — 91 (+60)

3 (1). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 91 (+31)

4 (3). Йоханнес Бе (Норвегия) — 91 (+43)

5 (8). Эмильян Жаклен (Франция) — 88 (+54)

6 (4). Штурла Легрейд (Норвегия) — 81 (+38)

17 (21). Эдуард Латыпов (Россия) — 37 (+17)

18 (24). Александр Логинов (Россия) — 37 (+20)