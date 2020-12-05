Казакевич: «У меня достаточно мало опыта в эстафетах, но внутри было спокойствие»

Российская биатлонистка Ирина Казакевич подвела итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти. Россиянки заняли четвертое место.

— У меня было такое переживание сегодня, — сказала Казакевич в эфире телеканала «Матч ТВ». — У меня достаточно мало опыта в эстафетах, особенно в эстафетах международного уровня, но внутри было спокойствие. Даже не уверенность, а спокойствие. Хотя волнение присутствовало еще со вчерашнего вечера. Нужно было взять себя в руки и последние выстрелы уже хорошо доработала. Поторопилась, наверно, с первыми двумя дополнительными и уже ошибаться нельзя было.