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Казакевич: «У меня достаточно мало опыта в эстафетах, но внутри было спокойствие»

18:56

Российская биатлонистка Ирина Казакевич подвела итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти. Россиянки заняли четвертое место.

— У меня было такое переживание сегодня, — сказала Казакевич в эфире телеканала «Матч ТВ». — У меня достаточно мало опыта в эстафетах, особенно в эстафетах международного уровня, но внутри было спокойствие. Даже не уверенность, а спокойствие. Хотя волнение присутствовало еще со вчерашнего вечера. Нужно было взять себя в руки и последние выстрелы уже хорошо доработала. Поторопилась, наверно, с первыми двумя дополнительными и уже ошибаться нельзя было.

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