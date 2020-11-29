Казакевич рассказала, почему она потеряла время на стрельбе

Российская биатлонистка Ирина Казакевич оценила свое выступление в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Она заняла 28-е место

«На этот раз не было такого же волнения, это немного другая гонка, более скоростная, не успеваешь понять — один рубеж, второй... — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ». — Я при перезарядке выкинула патрон, и пришлось добивать запасным патроном. Пришлось потерять немного времени. Было ощущение, что силы есть, но не хватает поддержания скорости, еще добавлять и добавлять».

Победу одержала шведская биатлонистка Ханна Эберг. В тройку лучших также попали норвежки Марта Ольсбу Ройселанн и Каролин Кноттен.