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Казакевич рассказала, почему она потеряла время на стрельбе

17:42
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич оценила свое выступление в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия). Она заняла 28-е место

«На этот раз не было такого же волнения, это немного другая гонка, более скоростная, не успеваешь понять — один рубеж, второй... — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ». —  Я при перезарядке выкинула патрон, и пришлось добивать запасным патроном. Пришлось потерять немного времени. Было ощущение, что силы есть, но не хватает поддержания скорости, еще добавлять и добавлять».

Победу одержала шведская биатлонистка Ханна Эберг. В тройку лучших также попали норвежки Марта Ольсбу Ройселанн и Каролин Кноттен.

Кубок мира по биатлону

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