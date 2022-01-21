Казакевич рассказала о падении во время индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце

Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась по поводу своего результата индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце.

Спортсменка заняла 65-е место.

«На последнем круге я очень сильно упала на спуске предпоследнем. На последних кругах очень сильно был разбит поворот, там был лед. На четвертом круге на том повороте я чуть не вылетела с трассы, а на пятом на этом же месте поскользнулась, упала, запуталась в палках и лыжах, потеряла очень много времени. Пришлось в спуск толкаться полностью на ногах. Много потеряла на этом моменте. Главное, что не повредила винтовку, все части целые. Все было нормально. Когда мы были на сборе, отрабатывали эти спуски. Организаторы постарались максимально оградить этот спуск на старте, то есть там было много льда. Последние номера выходили на разбитый поворот, надо было выбирать правильную траекторию. Если ты немножко не так зашел, начинаешь вылетать, а там нет сетки. Если ты улетишь, можно заканчивать гонку», — рассказала Казакевич во флеш-интервью после гонки.

Биатлонистка сообщила, что допустила много ошибок в стрельбе, не справившись с дыханием.

Лучшей среди россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 10-е место.