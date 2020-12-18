Казакевич объяснила провальную стрельбу в спринте в Хохфильцене
17:07
Ирина Казакевич прокомментировала неудачную стрельбу на 4-м этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Россиянка допустила четыре промаха, по два на каждом от рубежей.
«Да, нас предупреждали, что здесь тяжелый подход, да и предыдущий этап был же здесь. Но не удалось поймать ритм, почувствовала, как захлестывает тебя. Не смогла успокоиться, все тело дернулось — и так дважды промахнулась», — сказала Казакевич в эфире телеканала «Матч ТВ».
«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию женского спринта в Хохфильцене.
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