Российская биатлонистка Ирина Казакевич опубликовала пост в Instagram, в котором высказалась по поводу своего выступления на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Пост — ответ! Хочу поблагодарить своего тренера Михаила Шашилова, родных, друзей и искренних болельщиков за то, что вы есть, и мне точно повезло в этом! (Как минимум, это огромная поддержка).

Пару дней удача точно была не на моей стороне, но я верю в то, что делала и делаю каждый день. Никаких сомнений в правильности проделанной работы. Столь неудовлетворительный результат — не следствие предсезонной подготовки. Это мой краткий ответ для всех, кто хочет знать, что происходит!

С улыбкой и верой в себя, двигаемся дальше!» - написала Казакевич.

В индивидуальной гонке Казакевич допустила десять промахов и заняла 109 позицию. В спринте она оказалась на 79-й строчке.