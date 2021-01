Кайшева рассказала о победном круге в эстафете в Антерсельве

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала победу женской сборной России в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).

«Меня переполняют эмоции, я очень счастлива. Очень довольна своим ходом на последнем круге. После предыдущей гонки были не лучшие ощущение, но сегодня удалось сделать все, что в моих силах», — заявила российская биатлонистка в интервью пресс-службе IBU.

Кайшева была финишером российской команды в эстафете. Кроме нее, в гонке принимали участие Евгения Павлова, Татьяна Акимова и Светлана Миронова.

Вторыми в гонке стали немки, третьими закончили эстафету француженки.

Listen to what Uliana Kaisheva had to say after anchoring the Russian women to relay victory #ANT21 ?https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/XcpAQrTyTh