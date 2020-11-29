Кайшева не ставит перед собой никаких целей в текущем сезоне

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Она заняла 26-е место.

«В этом сезоне не ставила никаких целей, чтобы не разочаровываться или наоборот, — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ». Я была на Кубке мира прошлой весной, так что я закончила на Кубке мира и начала на Кубке мира. Поругать себя могу за один промах на лежке и похвалить за стойку. Ходом нормально пробежала».

Победу одержала шведская биатлонистка Ханна Эберг. В тройку лучших также попали норвежки Марта Ольсбу Ройселанн и Каролин Кноттен.