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Кайшева: «На последнем круге сделала 110 процентов»

16:06
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Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве. Кайшева бежала последний этап. К последнему рубежу она подошла одновременно с немкой Франциской Пройс. Россиянка отстрелялась без ошибок, Пройс понадобился один дополнительный патрон. На заключительном отрезке Кайшева смогла удержать добытое преимущество.

— Внутри у меня еще одышка, не могу отдышаться, еще из-за маски тяжело, — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ». — Что спросила у соперницы после финиша? Сколько она взяла дополнительных патронов, чтобы понять, как ситуация сложилась.

Так же, как и на всех прошлых гонках, с запасом шла все первые круги. На последнем я сделала 110 процентов от того, что я могла.

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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