Касперович назвал причины неудачных выступлений Логинова

Личный тренер биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал, почему спортсмен неудачно начал сезон.

«Весной мы с Александром проделали достаточно хорошую работу в Саратове. После планировали провести тренировочный сбор в Рязани и даже согласовали его со спонсорами, но не срослось. Та же участь постигла сбор в горах на Бельмекене по не зависящим от нас причинам. Сейчас мы с Логиновым общаемся в основном по телефону: если Саше нужна какая-то консультация, он мне звонит. После этапа в Хохфильцене у нас были намерения поехать откататься в Поклюку, но коронавирус снова внёс свои коррективы — начались случаи заболеваний в сборной. Ну а перед самым Новым годом Саша был вынужден вернуться домой из-за болезни отца. То есть он почти не катался. Соответственно, ничего не получается так, как хотелось бы. Одно тянет за собой другое, третье...» — цитирует Касперовича RT.

Специалист также отметил, что в Хохфильцене из-за общей нагруженности спортсмену не удалось показать хороший результат.

На четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене биатлонист занял 10-е место.