Касперович думает, что Логинов переболел коронавирусом

Личный тренер биатлониста Александра Логинова Александр Касперович считает, что спортсмен бессимптомно переболел коронавирусом.

«Он переболел, как сейчас говорят, бессимптомно, но по ощущениям это была именно коронавирусная инфекция со всеми сопутствующими симптомами: потерей обоняния, общим недомоганием. Но в целом можно сказать, что повезло», — рассказал Касперович RT.

На четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене Логинов занял 10-е место.