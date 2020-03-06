Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Кантен Фийон Майе: «На чемпионате мира с таким же результатом я бы выиграл»

22:23
Теги:

Французский биатлонист Кантен Фийон Майе прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место. Француз занял второе место, не допустив ни одного промаха.

— Я не допустил промахов, не ошибался на трассе, поэтому думал, что смогу победить, — цитирует AFP Фийона Майе. — Но все зависело от того, как выступят конкуренты. В целом гонкой доволен, потому что выложился на все сто. Хотя второе место немного расстраивает. На чемпионате мира с таким же результатом я бы выиграл. Но таков биатлон.

Кубок мира по биатлону

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир