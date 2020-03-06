Кантен Фийон Майе: «На чемпионате мира с таким же результатом я бы выиграл»

Французский биатлонист Кантен Фийон Майе прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место. Француз занял второе место, не допустив ни одного промаха.

— Я не допустил промахов, не ошибался на трассе, поэтому думал, что смогу победить, — цитирует AFP Фийона Майе. — Но все зависело от того, как выступят конкуренты. В целом гонкой доволен, потому что выложился на все сто. Хотя второе место немного расстраивает. На чемпионате мира с таким же результатом я бы выиграл. Но таков биатлон.