Каминский заявил, что в сборной России по биатлону огорчены из-за досрочного завершения сезона

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о том, как команда восприняла досрочное завершение сезона-2021/22.

«Конечно, все огорчены, причем не только этим фактом, но и той ситуацией, которая складывается в мире. Обидно, что нам не дали выступить.



Судя по тому, что у норвежцев братья Бе взяли паузу, у нас был шанс побороться за Кубок Наций и за глобус в смешанных эстафетах», — приводит Metaratings слова Каминского.

Ранее Международный союз биатлонистов принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.