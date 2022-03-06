Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 15:19

Каминский заявил, что в сборной России по биатлону огорчены из-за досрочного завершения сезона

Иван Торопцев
Корреспондент

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о том, как команда восприняла досрочное завершение сезона-2021/22.

«Конечно, все огорчены, причем не только этим фактом, но и той ситуацией, которая складывается в мире. Обидно, что нам не дали выступить.

Судя по тому, что у норвежцев братья Бе взяли паузу, у нас был шанс побороться за Кубок Наций и за глобус в смешанных эстафетах», — приводит Metaratings слова Каминского.

Ранее Международный союз биатлонистов принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Источник: https://metaratings.ru/news/kaminskiy-o-dosrochnom-zavershenii-mezhdunarodnogo-sezona-dlya-sbornoy-rossii-konechno-vse-ogorcheny-1216030/
Биатлон
Сборная России по биатлону
Юрий Каминский
2
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Футболисты сборной России, которые, вероятно, уже не сыграют на ЧМ
Победа «плохиша» Ковингтона, радость Хабиба за брата и обидное поражение Уланбекова: итоги UFC 272, где все еще можно встретить россиян
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фийон-Майе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти

Тирил Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости