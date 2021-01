Как Латыпов «сделал» француза и норвежца. Видео победного финиша сборной России в смешанной эстафете

Сборная России победила в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. В составе российской команды выступали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

На заключительном отрезке Эдуард Латыпов сначала обошел француза Кентена Фийона Майе. На последних метрах дистанции россиянин на семь десятых секунды обогнал норвежца Штурлу Легрейда.

Сборная России прервала серию из 43 гонок без медалей на этапах Кубка мира и гонках чемпионата мира.

What a dramatic finish! Latypov out-skies Laegreid on the last meters! ? @russianbiathlon wins the Mixed Relay in #OBE21 pic.twitter.com/5ubXSZaId4