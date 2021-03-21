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Изменилось время начала масс-стартов на этапе Кубка мира в Эстерсунде

11:45
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев 21 марта в своем Telegram-канале сообщил о переносе масс-стартов на десятом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Гонки перенесли, 17.30 и 19.15 (мск) — новое время стартов», — написал журналист.

Позже данную информацию подтвердил Twitter IBU.

Ранее 21 марта журналист опубликовал видео, где показал погоду в Эстерсунде. Судя по кадрам, в Швеции очень сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Изначально в программе заключительного дня Кубка мира два масс-старта. Женский должен был начаться в 15.00 (мск), мужской — в 17.30.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1944

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