Изменилось время начала масс-стартов на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев 21 марта в своем Telegram-канале сообщил о переносе масс-стартов на десятом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Гонки перенесли, 17.30 и 19.15 (мск) — новое время стартов», — написал журналист.

Позже данную информацию подтвердил Twitter IBU.

?NEW START TIMES?



Due to strong winds in Oestersund, today's mass start competitions have been postponed to later in the day.



Women Mass Start: 15:30 (CET), Men Mass Start 17:15 (CET)



? Manzoni/IBU | #ost21 | #biathlon pic.twitter.com/Fb2OMV64lQ — IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021

Ранее 21 марта журналист опубликовал видео, где показал погоду в Эстерсунде. Судя по кадрам, в Швеции очень сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Изначально в программе заключительного дня Кубка мира два масс-старта. Женский должен был начаться в 15.00 (мск), мужской — в 17.30.