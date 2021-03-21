Изменилось время начала масс-стартов на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Спортивный журналист Дмитрий Губерниев 21 марта в своем Telegram-канале сообщил о переносе масс-стартов на десятом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
«Гонки перенесли, 17.30 и 19.15 (мск) — новое время стартов», — написал журналист.
Позже данную информацию подтвердил Twitter IBU.
?NEW START TIMES?— IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021
Due to strong winds in Oestersund, today's mass start competitions have been postponed to later in the day.
Women Mass Start: 15:30 (CET), Men Mass Start 17:15 (CET)
? Manzoni/IBU | #ost21 | #biathlon pic.twitter.com/Fb2OMV64lQ
Ранее 21 марта журналист опубликовал видео, где показал погоду в Эстерсунде. Судя по кадрам, в Швеции очень сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Изначально в программе заключительного дня Кубка мира два масс-старта. Женский должен был начаться в 15.00 (мск), мужской — в 17.30.
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