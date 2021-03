Изменилось время начала масс-стартов на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев 21 марта в своем Telegram-канале сообщил о переносе масс-стартов на десятом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Гонки перенесли, 17.30 и 19.15 (мск) — новое время стартов», — написал журналист.

Позже данную информацию подтвердил Twitter IBU.

?NEW START TIMES?



Due to strong winds in Oestersund, today's mass start competitions have been postponed to later in the day.



Women Mass Start: 15:30 (CET), Men Mass Start 17:15 (CET)



? Manzoni/IBU | #ost21 | #biathlon pic.twitter.com/Fb2OMV64lQ