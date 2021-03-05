Черезов прокомментировал серебряную медаль сборной России в эстафете в Нове-Место

Двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов прокомментировал «СЭ» результаты мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. 5 марта российская сборная пришла к финишу второй.

«Поздравляю ребят, они молодцы. Видно было, что погодные условия для стрельбы оказались сложными. Ветер сдувал, у других команд много штрафов. Ребята выдержали. Первая гонка после чемпионата мира с медалью должна придать больше психологической уверенности. Это показатель того, что ребята могут себя показать, главное — четко стрелять», — сказал Черезов «СЭ».

Также он оценил ход российских биатлонистов.

«Логинов достаточно неплохую скорость показал. Латыпов уже понимает, что четвертый этап — его, это радует. Поэтому он спокойно работает, несмотря на давление от борьбы за медали. Он просто замечательно отработал стойку. Все-таки надо закрывать мишени без дополнительных патронов. Как только идет чистая стрельба, мы сразу можем бороться за призовые места», — добавил Черезов.

Первое место в эстафете заняла Германия, сборная Норвегии — третья.

(Сергей Федоров)