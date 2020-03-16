Трехкратный чемпион мира Иван Черезов поделился мнением о французе Мартене Фуркаде. Он объявил о завершении карьеры.

— Фуркад — невероятно сильный и талантливый спортсмен, — цитируют Черезова «Известия». — У него была замечательная карьера, чего только стоит семь побед подряд в общем зачете Кубка мира. Он мог выиграть и в этом году, но не хватило совсем чуть-чуть. Думаю, что он и Бьорндален — два лучших биатлониста всех времен.

Последние два сезона показали, что в мужском биатлоне нет превосходства одного спортсмена. Бе стоит особняком, но и у него в команде есть сильные партнеры, здорово прибавили французы, особенно Жаклен. Не стоит забывать и про Александра Логинова, который даже на фоне травм отлично подготовился и выступил на чемпионате мира — 2020. Так что в следующем сезоне любителям биатлона будет не хватать Фуркада, но борьба за «Большой хрустальный глобус» будет напряженной.