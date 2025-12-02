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2 декабря 2025, 23:48

Вирер — о победе на Кубке мира: «Не думала, что все еще смогу это делать в свои 35»

Алина Савинова

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер удивлена своей победе в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Второе место в гонке, которая прошла 2 декабря, заняла Соня Лейнамо из Финляндии, третье — француженка Камиль Бене.

«Очень счастлива. Никогда не думала, что снова окажусь на подиуме. Если бы мне сказали, что я одержу победу, не поверила бы. Все уже списали меня со счетов, честно говоря, я тоже. Никогда не думала, что все еще смогу это делать в свои 35», — цитирует спортсменку Fondo Italia.

Вирер является трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр и четырехкратной чемпионкой мира. Также она дважды становилась обладательницей Кубка мира по биатлону.

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Доротея Вирер
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