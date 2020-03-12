IBU подтвердил проведение этапа в Контиолахти без зрителей

IBU подтвердил, что этап Кубка мира в Контиолахти из-за эпидемии коронавируса пройдет без зрителей. Организация последовала совету Финского департамаента здравоохранения, рекомендовавшего отменить все мероприятия численностью более 500 человек.

В IBU отметили, что уменьшат количество участвующих в проведении стартов, чтобы оставить их менее 500 (включая тренеров и обслуживающий персонал).

12 марта на этапе состоится мужской спринт, 13 марта — женский спринт, 14 марта — мужская и женская гонки преследования, 15 марта — смешанная эстафета и синглмиксты.

Ранее стало известно, что заключительный этап в норвежском Холменколлене отменен.