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IBU подтвердил проведение этапа в Контиолахти без зрителей

17:00

IBU подтвердил, что этап Кубка мира в Контиолахти из-за эпидемии коронавируса пройдет без зрителей. Организация последовала совету Финского департамаента здравоохранения, рекомендовавшего отменить все мероприятия численностью более 500 человек.

В IBU отметили, что уменьшат количество участвующих в проведении стартов, чтобы оставить их менее 500 (включая тренеров и обслуживающий персонал).

12 марта на этапе состоится мужской спринт, 13 марта — женский спринт, 14 марта — мужская и женская гонки преследования, 15 марта — смешанная эстафета и синглмиксты.

Ранее стало известно, что заключительный этап в норвежском Холменколлене отменен.

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