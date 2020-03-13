Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

IBU подтвердил отмену смешанных эстафет в Контиолахти, Кубок мира завершится завтра

19:35

IBU в официальном Twitter объявил об отмене смешанной эстафеты и синглмикста на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Матчи НХЛ отменили из-за распространения коронавируса.Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Таким образом, последними стартами на этапе и в сезоне-2019/20 станут завтрашние мужская и женская гонки преследования.

Этап в Контиолахти из-за эпидемии коронавируса проходит без зрителей.

Заключительный этап должен был состояться в Осло, но был отменен.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир