IBU подтвердил отмену смешанных эстафет в Контиолахти, Кубок мира завершится завтра

IBU в официальном Twitter объявил об отмене смешанной эстафеты и синглмикста на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Таким образом, последними стартами на этапе и в сезоне-2019/20 станут завтрашние мужская и женская гонки преследования.

Этап в Контиолахти из-за эпидемии коронавируса проходит без зрителей.

Заключительный этап должен был состояться в Осло, но был отменен.