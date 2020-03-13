IBU подтвердил отмену смешанных эстафет в Контиолахти, Кубок мира завершится завтра
19:35
IBU в официальном Twitter объявил об отмене смешанной эстафеты и синглмикста на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Таким образом, последними стартами на этапе и в сезоне-2019/20 станут завтрашние мужская и женская гонки преследования.
Этап в Контиолахти из-за эпидемии коронавируса проходит без зрителей.
Заключительный этап должен был состояться в Осло, но был отменен.
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