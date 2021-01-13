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IBU: накануне шестого этапа Кубка мира не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

13:37
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Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что накануне шестого этапа Кубка мира в Оберхофе не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

«Все тесты, проведенные на этой неделе, дали отрицательный результат», — сообщает пресс-служба организации.

Первая гонка шестого этапа пройдет сегодня. Мужской спринт начнется в 16.30 (мск). Россию в гонке представят Евгений Гараничев (№5), Эдуард Латыпов (№41), Александр Логинов (№43), Кирилл Стрельцов (№70) и Матвей Елисеев (№86) и Игорь Малиновский (№101).

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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