IBU: накануне шестого этапа Кубка мира не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что накануне шестого этапа Кубка мира в Оберхофе не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

«Все тесты, проведенные на этой неделе, дали отрицательный результат», — сообщает пресс-служба организации.

Первая гонка шестого этапа пройдет сегодня. Мужской спринт начнется в 16.30 (мск). Россию в гонке представят Евгений Гараничев (№5), Эдуард Латыпов (№41), Александр Логинов (№43), Кирилл Стрельцов (№70) и Матвей Елисеев (№86) и Игорь Малиновский (№101).

