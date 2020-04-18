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IBU может внести изменения в программу Кубка мира на следующий сезон

20:05
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Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон заявил, что программа соревнований Кубка мира сезона-2020/21 может быть изменена, если того потребует ситуация, связанная с распространением коронавируса.

— Конечно, мы не можем игнорировать текущие проблемы, с которыми сталкивается биатлонная семья из-за вспышки коронавируса, — цитирует Карлссона официальный сайт IBU. — Но, несмотря на неопределенность, мы должны смотреть в будущее и надеяться на лучшее.

IBU готовится к предстоящему сезону без каких-либо перерывов, и мы сделаем все возможное, чтобы наши спортсмены могли соревноваться в самых лучших и безопасных условиях.

Возможно, придется менять планы, основываясь на глобальной ситуации в области здравоохранения и постановлениях правительства, принятых для сдерживания вируса.

Благополучие наших спортсменов, официальных лиц и болельщиков всегда будет иметь первостепенное значение.

Кубок мира по биатлону

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