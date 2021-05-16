IBU лишил Белоруссию этапа Кубка мира из-за ситуации в стране

Международный союз биатлонистов (IBU) лишил Белоруссию этапа Кубка мира в сезоне-2021/22, сообщает официальный сайт организации.

«Решение о переносе было принято Исполнительным комитетом из-за текущей ситуации в Белоруссии в целях обеспечения уверенности в планировании для организационных комитетов, национальных федераций и команд», — говорится в тексте заявления IBU.

The IBU Executive Board today agreed on the updated calendar for the 2021/2022 season.



World Cup Stage 8 in Minsk-Raubichi, Belarus (3-6 March 2022) has been reallocated to Kontiolahti, Finland.



Full press release: https://t.co/sJLnWBN3bf



?: Manzoni/IBU | #biathlon pic.twitter.com/96suuVmmJY — IBU (@biathlonworld) May 16, 2021

Этап в Раубичах в календаре сезона-2021/22 заменит Контиолахти (Финляндия). Этап пройдет с 3 по 6 марта 2022 года. Изначально Финляндия должна была открыть сезон 26 ноября. Теперь первый этап сезона перенесен в Эстерсунд (Швеция), он пройдет с 26 по 28 ноября. Также Эстерсунд примет второй этап сезона-2021/22.