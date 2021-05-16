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IBU лишил Белоруссию этапа Кубка мира из-за ситуации в стране

17:24
IBU лишил Белоруссию этапа Кубка мира. Фото AFP
IBU лишил Белоруссию этапа Кубка мира. Фото AFP
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Международный союз биатлонистов (IBU) лишил Белоруссию этапа Кубка мира в сезоне-2021/22, сообщает официальный сайт организации.

«Решение о переносе было принято Исполнительным комитетом из-за текущей ситуации в Белоруссии в целях обеспечения уверенности в планировании для организационных комитетов, национальных федераций и команд», — говорится в тексте заявления IBU.

Этап в Раубичах в календаре сезона-2021/22 заменит Контиолахти (Финляндия). Этап пройдет с 3 по 6 марта 2022 года. Изначально Финляндия должна была открыть сезон 26 ноября. Теперь первый этап сезона перенесен в Эстерсунд (Швеция), он пройдет с 26 по 28 ноября. Также Эстерсунд примет второй этап сезона-2021/22.

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